Manisa'da işletmelere maske dağıtımı başladı - Son Dakika

Açıklamada, maskelerin, görevli personel tarafından iş yerlerine gidilerek yetkililere teslim edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Kovid-19 salgının yayılmasını önlemek amacıyla toplu iş yerlerinde çalışanların maske kullanması zorunlu hale getirilmiştir. Bu kapsamda, Valiliğimiz koordinesinde, 10 kişi üzerinde istihdam sağlayan işletmelere (marketler hariç) kaymakamlıklarımız aracılığı ile maske dağıtımına başlandı." denildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde 200 bin maske dağıtılacağı kaydedildi.

Manisa 'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 10'dan fazla çalışanı olan işletmelere maske dağıtımına başlandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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