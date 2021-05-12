Manisa'da İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi - Son Dakika

Köprübaşı ilçesinde, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da Filistinlilere saldırmasına tepki gösterildi.

Kaymakam Yasin Gürkan, Belediye Başkan Vekili Dursun Bal, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşları üyeleri, Köprübaşı Merkez Cami'de kılınan namazın ardından bir araya geldi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı İsmail Kılıç, grup adına yaptığı açıklamada, "Gün, hiçbir siyasi farklılık gözetmeden, sırf insan olma hasebiyle tepkimizi gösterme ve zulme 'dur' deme günüdür. Türkiye mazlumların hamisidir. Türkiye güçlü ise İslam dünyası da güçlüdür. Gün büyük ve güçlü Türkiye ülküsü için bir araya gelip çalışma günüdür. Büyük ve güçlü Türkiye'nin eli Kaşgar'dan Mostar'a, Kırım'dan Kudüs'e bütün mazlumlara uzanacaktır." ifadelerini kullandı.

Köprübaşı Müftüsü Ali Refik Demirel de İsrail'in saldırıları sonucu şehit olanlar için dua okudu.