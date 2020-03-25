Manisa'da jandarma 65 yaş ve üstü vatandaşların alışverişini yaptı - Son Dakika

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde kalan 65 yaş ve üstü vatandaşların market alışverişlerini yaptı.

Vefa Destek Grupları koordinesinde 112 Acil Çağrı merkezine ve kaymakamlıklara yapılan yardım taleplerini yerine getiren jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde kalan kronik rahatsızlığı bulunan ve 65 yaş üstü vatandaşların eczanelerden ilaçlarını temin ederken, gıda ve market ihtiyaçlarını da karşıladı.



İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, tek başına yaşayan, kronik rahatsızlığı bulunan ve 65 yaş üstü vatandaşlara 24 saat esasına göre destek ve yardımların aralıksız olarak sürdürüleceği bildirildi.