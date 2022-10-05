Manisa İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma timi ve Salihli İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin katıldığı etkinlikte Salihli Kurtuluş İlköğretim Okulu öğrencilerine hayvan hakları konusunda bilgi veren ekipler, sokak hayvanlarını besledi, Salihli Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Manisa'da 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinliği - Son Dakika

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