Manisa'da jandarma motosiklet ve bisiklet sürücülerine yansıtıcı yelek dağıttı - Son Dakika
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Manisa'da jandarma motosiklet ve bisiklet sürücülerine yansıtıcı yelek dağıttı

09.09.2022 15:23
Manisa'da jandarma motosiklet ve bisiklet sürücülerine yansıtıcı yelek dağıttı

Manisa'da jandarma ekipleri, motosiklet, bisiklet ve elektrikli bisiklet sürücülerine akşam saatlerinde trafikte görünür olmalarını sağlayan "yansıtıcı yelek" hediye etti.

Manisa'da jandarma ekipleri, motosiklet, bisiklet ve elektrikli bisiklet sürücülerine akşam saatlerinde trafikte görünür olmalarını sağlayan "yansıtıcı yelek" hediye etti.

Muradiye Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte motosiklet sürücüleriyle bir araya gelen jandarma trafik ekipleri, motosiklet, bisiklet, elektrikli skuter ve motorlu bisiklet kullanıcısı ve yolcularının akşam saatlerinde reflektif (yansıtıcı) olan giysileri giymelerinin zorunlu hale geldiğini hatırlattı.

Katılımcılara güvenli sürüş hakkında bilgiler de veren jandarma ekipleri, sürücülere, üzerinde "Görünür Ol, Güvende Kal" yazan yansıtıcı yelek dağıttı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ünal Erdemir, yeni uygulamadan haberi olmayan sürücüleri bilgilendirmek istediklerini, bu kapsamda ilk etapta 200 yansıtıcı yeleği sürücülere ulaştıracaklarını belirtti.

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Kaynak: AA

Jandarma, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da jandarma motosiklet ve bisiklet sürücülerine yansıtıcı yelek dağıttı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Manisa'da jandarma motosiklet ve bisiklet sürücülerine yansıtıcı yelek dağıttı - Son Dakika
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