Muradiye Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte motosiklet sürücüleriyle bir araya gelen jandarma trafik ekipleri, motosiklet, bisiklet, elektrikli skuter ve motorlu bisiklet kullanıcısı ve yolcularının akşam saatlerinde reflektif (yansıtıcı) olan giysileri giymelerinin zorunlu hale geldiğini hatırlattı.

Manisa 'da jandarma ekipleri, motosiklet, bisiklet ve elektrikli bisiklet sürücülerine akşam saatlerinde trafikte görünür olmalarını sağlayan "yansıtıcı yelek" hediye etti.

Kaynak: AA

Jandarma, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Manisa'da jandarma motosiklet ve bisiklet sürücülerine yansıtıcı yelek dağıttı - Son Dakika

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