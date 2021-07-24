Manisa'da jandarma ekipleri sürücülere şeker ve çiçek dağıttı - Son Dakika

İlçede şeker ikramıyla karşılanan sürücüler de ekiplere teşekkür etti.

Jandarma ekipleri, Ramazan Bayramı sonrası oluşan trafik yoğunluğu nedeniyle ilçe giriş ve çıkışında denetim yaptı.

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Kuşadası Milli Park'ındaki şezlong ve şemsiye fiyatları tepki çekti: Bu kadar da olmaz, yazıktır, günahtır