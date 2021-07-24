Manisa'da jandarma ekipleri sürücülere şeker ve çiçek dağıttı - Son Dakika

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde jandarma ekipleri, trafik denetimi sırasında sürücülere şeker ikram etti, çiçek verdi.
Jandarma ekipleri, Ramazan Bayramı sonrası oluşan trafik yoğunluğu nedeniyle ilçe giriş ve çıkışında denetim yaptı.
Ekipler, durdukları otomobil sürücülerine trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu.
Sürücü ve yolculara şeker ikram edip çiçek veren jandarma ekipleri "İyi yolculuklar" diledi.
İlçede şeker ikramıyla karşılanan sürücüler de ekiplere teşekkür etti.
Kaynak: AA
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