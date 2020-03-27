Manisa'da jandarma ekipleri vatandaşlara koronavirüs hakkında uyarılarda bulundu - Son Dakika

Manisa'da jandarma ekipleri tarafından yol kontrollerinde vatandaşlara yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınması gereken tedbirleri anlattı.

Üçpınar-Tekeliler Mahallesi kavşağında yapılan kontrollerde sürücü ve yolculara koronavirüse karşı evde kalmaları gerektiği ve kabalık ortamlarda bulunmamaları konularında uyarı yapıldı.

Vatandaşlara kolonya ikram eden ekipler, aynı zamanda cep kolonyası verdi.