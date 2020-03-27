Manisa'da jandarma ekipleri vatandaşlara koronavirüs hakkında uyarılarda bulundu - Son Dakika

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Manisa'da jandarma ekipleri vatandaşlara koronavirüs hakkında uyarılarda bulundu
6 saat önce
Manisa'da jandarma ekipleri tarafından yol kontrollerinde vatandaşlara yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınması gereken tedbirleri anlattı.
Manisa'da jandarma ekipleri tarafından yol kontrollerinde vatandaşlara yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınması gereken tedbirleri anlattı.
Üçpınar-Tekeliler Mahallesi kavşağında yapılan kontrollerde sürücü ve yolculara koronavirüse karşı evde kalmaları gerektiği ve kabalık ortamlarda bulunmamaları konularında uyarı yapıldı.
Vatandaşlara kolonya ikram eden ekipler, aynı zamanda cep kolonyası verdi.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 11:02 Kaynak: AA
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