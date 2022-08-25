Yangın söndürme tüpünden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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Yangın söndürme tüpünden uyuşturucu çıktı

25.08.2022 12:12
Yangın söndürme tüpünden uyuşturucu çıktı

Manisa'da jandarma ekipleri yürüttükleri istihbarat çalışması sonrası bir ikamete düzenlediği operasyonda, araç yangın söndürme tüpünün içerisine gizlenmiş vaziyette 2 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirdi.

Manisa'da jandarma ekipleri yürüttükleri istihbarat çalışması sonrası bir ikamete düzenlediği operasyonda, araç yangın söndürme tüpünün içerisine gizlenmiş vaziyette 2 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirdi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat şube müdürlükleri ile Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir miktar uyuşturucu maddenin (metamfetamin), Manisa'da satışa sunulmak üzere Muradiye Mahallesine getirileceği bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, dün akşam saatlerinde Muradiye Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenlendi. İkamete yapılan operasyonda S.Ö. (20), M.S. (30), M.A.K. (41) ve Y.E. (26) isimli şahıslar yakalandı. İkamet ve Y.E'ye ait otomobilde adli arama yapıldı. Otomobilde yapılan aramada, araç yangın söndürme tüpünün içerisine gizlenmiş vaziyette 2 kilo 700 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde, 1 adet elektronik terazi takımı, 1 adet elektronik terazi aparatı ve üretimde kullanılan diğer aparatlar, 2 adet ruhsatsız 7.65 mm çapında tabanca ile bu tabancalara ait toplam 11 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yangın söndürme tüpünden uyuşturucu çıktı - Son Dakika

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