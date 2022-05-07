Manisa'da jandarma, öğrencilere trafik kurallarını uygulamalı anlattı - Son Dakika
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Manisa'da jandarma, öğrencilere trafik kurallarını uygulamalı anlattı

07.05.2022 15:55
Manisa'da jandarma, öğrencilere trafik kurallarını uygulamalı anlattı

Manisa'da jandarma ekipleri, Trafik Haftası kapsamında öğrencilere trafik kurallarını uygulamalı bir şekilde anlattı.

Manisa'da jandarma ekipleri, Trafik Haftası kapsamında öğrencilere trafik kurallarını uygulamalı bir şekilde anlattı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gediz Ortaokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte, jandarma ekiplerince emniyet kemerinin önemi ve trafik kuralları hakkında bilgiler verildi. Öğrencilerin merak ettiği sorular da cevaplandırıldı.

Öğrencilere narkotik köpeği Arya ile bir gösteri yapıldı. Etkinlikte Türk Kızılay Manisa Şubesi tarafından öğrencilere temel ilk yardım eğitimi verildi.

Etkinlik sonunda, Türk Kızılay Manisa Şubesi ve Jandarma ekiplerince öğrencilere yapboz ve boyama kitabı dağıtıldı.

Sarıgöl ilçesinde de İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen etkinlikte vatandaşlara ve sürücülere trafik kurallarına uyulması konusunda bilgiler verildi.

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Trafik Haftası, Hisarcık, Jandarma, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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