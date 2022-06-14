Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı

J Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü Çorum'da düzenlenen törenle kutlandı.
Atatürk Anıtı'nda düzenlenen tören, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlhan Uzunoğlu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.
Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Törende konuşma yapan Jandarma Komutanı Uzunoğlu, Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutlamanın onur, mutluluk ve heyecanını yaşadıklarını kaydetti.
Uzunoğlu ve beraberindekiler, ardından Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret etti.
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