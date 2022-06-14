Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı

14.06.2022 13:03

JJandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü Çorum'da düzenlenen törenle kutlandı.

J Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü Çorum'da düzenlenen törenle kutlandı.

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen tören, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlhan Uzunoğlu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşma yapan Jandarma Komutanı Uzunoğlu, Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutlamanın onur, mutluluk ve heyecanını yaşadıklarını kaydetti.

Uzunoğlu ve beraberindekiler, ardından Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret etti.

Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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