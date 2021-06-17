Manisa'da "Jandarma ve Çocuklar El Ele" projesi kapsamında okullarda seminer verildi - Son Dakika

Manisa'da "Jandarma ve Çocuklar El Ele" projesi kapsamında okullarda seminer verildi

Manisa'nın Kula İlçesinde, "Jandarma ve Çocuklar El Ele" projesi kapsamında jandarma ve çocuklar arasındaki iletişimin güçlendirilmesi amacıyla etkinlik düzenlendi.

Manisa'nın Kula İlçesinde, "Jandarma ve Çocuklar El Ele" projesi kapsamında jandarma ve çocuklar arasındaki iletişimin güçlendirilmesi amacıyla etkinlik düzenlendi. Kula İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında, Gökçeören ve Esenyazı ilkokullarında, "Çocuklar için Temel Güvenlik ve Temel Trafik Kuralları" konusunda seminer verildi. Video konferans ve boyama oyunlarıyla verilen seminerlerde çocuklar ile jandarma arasındaki iletişimin güçlendirilmesi hedeflendi.

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