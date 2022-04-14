Manisa'da jandarmadan cezaevi personeline trafik eğitimi - Son Dakika
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Manisa'da jandarmadan cezaevi personeline trafik eğitimi

14.04.2022 15:05
Manisa'da jandarmadan cezaevi personeline trafik eğitimi

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, cezaevlerinde görevli personele trafik eğitimi veriyor.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, cezaevlerinde görevli personele trafik eğitimi veriyor.

Manisa Açık Ceza İnfaz Kurumunda düzenlenen seminerde, kurumda görevli 45 kişi katıldı. Personele, güvenli sürüş teknikleri konusunda uygulamalı bilgi verildi.

Jandarma Trafik Timlerinin Manisa'daki kapalı ve açık ceza infaz kurumlarındaki görevli personele ve tahliyesi yaklaşan hükümlülere yönelik verdiği eğitimlerin süreceği belirtildi.

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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Manisa, İnfaz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manisa'da jandarmadan cezaevi personeline trafik eğitimi - Son Dakika


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