Manisa'da jandarmadan drone ile uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Manisa'nın Soma ilçesinde jandarma ekipleri tarafından alınan istihbarat sonucu drone ile yapılan uyuşturucu operasyonunda bir evin bahçesinde Hint keneviri yetiştirildiği tespit edildi. Eve baskın düzenleyen ekipler bir kişiyi gözaltına aldı, uyuşturucu maddelere ise el koydu.

Soma ilçesine bağlı Avdan Mahallesinde jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Timi ve Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ortaklaşa yapılan istihbari çalışma neticesinde Soma Avdan Mahallesi'nde A.N.Y. isimli şüphelinin bağevi bahçesi, evi ve eklentilerinde havadan drone unsuru desteğinde yapılan aramada 2 bin 550 gram kubar esrar, 331 kök kenevir bitkisi, 530 gram kenevir tohumu ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan A.N.Y.'nin sorgusuna devam edildiği öğrenildi. - MANİSA