Manisa'da jandarmadan hırsızlık şüphelisine suçüstü baskın - Son Dakika

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde hakkında hırsızlık suçundan bir çok kez işlem yapılan bir şüpheli başka bir eve hırsızlık yapmak için girdiği sırada Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Tırazlar Mahallesi'nde hakkında daha önceden bir çok kez hırsızlık suçundan işlem yapılan H.S. (22) isimli bir şahsın motosikletle dolaştığı duyumu üzerine Sarıgöl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye hareket etti. Mahallede yapılan incelemelerde H.S. adlı şüpheli bir bağ evinde hırsızlık yaparken jandarma ekipleri tarafından suç üstü yakalandı.

Şüphelinin yanında bulunan motosiklette yapılan kontrolde hurda eşyaların olduğu tespit edilirken, şüpheli H.S., eşyaları bir başkasına ait bağ evinden çaldığını itiraf etti.

Öte yandan şüpheli H.S., daha önce de iki ayrı hırsızlık olayını işlediğini de itiraf etti.

Gözaltına alınan şüpheli karakola götürüldü. - MANİSA