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Manisa'da jandarmadan kask denetimi - Son Dakika

Manisa'da jandarmadan kask denetimi

21.09.2021 17:34
Manisa'da jandarmadan kask denetimi, System.String[]

Manisa il Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Motosikletli Trafik Timleri ve Jandarma Motosikletli Asayiş Timleri tarafından motosiklet kazalarının önüne geçmek ve olası kazalarında ölümleri en aza indirmek amacıyla kask denetimi yaptı.

Manisa il Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Motosikletli Trafik Timleri ve Jandarma Motosikletli Asayiş Timleri tarafından motosiklet kazalarının önüne geçmek ve olası kazalarında ölümleri en aza indirmek amacıyla kask denetimi yaptı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde Manisa il Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Motosikletli Trafik Timleri ve Jandarma Motosikletli Asayiş Timleri tarafından motosiklet ve motorlu bisikletlerin karıştığı kazaları önlemek, kaza sonucunda meydana gelen can ve mal kayıplarını en aza indirmek, vatandaşları güvenli motosiklet (koruma başlığı) kullanımı konusunda bilgilendirmek, denetim faaliyetlerini her zaman ve her yerde etkin bir şekilde gerçekleştirerek, sürücülerde "algılanan yakalanma riski duygusunu" sürekli ve etkin olarak üst düzeyde tutabilmek amacıyla denetleme yapıldı.

336 aracın kontrol edildiği denetimlerde 50 araç ve sürücüye cezai işlem uygulanırken 20 araç trafikten men edildi. Ayrıca yakalama kaydı olan 2 araç ve 1 şahıs yakalandı.

2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesinde 2030 yılı hedefi olan trafik kazaları sonucu ölümlerin ve ciddi yaralanmaların yüzde 50 azaltılması, 2050 yılında kimsenin ölmediği ve ciddi derecede yaralanmadığı bir ülke hedefine ulaşılması amacıyla Manisa İl Jandarma Komutanlığının denetimlere devam edeceği bilgisi verildi.

Öte yandan Manisa il genelinde son 5 yılda meydana gelen motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarında 31 sürücünün yaşamını yitirdiği ve bin 837 kişinin de yaralandığı öğrenildi. - MANİSA

Manisa'da jandarmadan kask denetimi
Manisa'da jandarmadan kask denetimi
Manisa'da jandarmadan kask denetimi
Manisa'da jandarmadan kask denetimi
Manisa'da jandarmadan kask denetimi

Motosiklet, Jandarma, Asayiş, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da jandarmadan kask denetimi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'da jandarmadan kask denetimi - Son Dakika
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