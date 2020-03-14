Manisa'da jandarmadan lokanta görünümlü kumarhaneye baskın - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da jandarmadan lokanta görünümlü kumarhaneye baskın - Son Dakika

Manisa'da jandarmadan lokanta görünümlü kumarhaneye baskın

6 saat önce

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde lokanta olarak faaliyet gösteren bir iş yerinde kumar oynandığı ihbarını değerlendiren Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kumar oynatan ve oynayan kişilere toplamda 14 bin TL ceza kesti.

Manisa'da jandarmadan lokanta görünümlü kumarhaneye baskın, System.String[]

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde lokanta olarak faaliyet gösteren bir iş yerinde kumar oynandığı ihbarını değerlendiren Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kumar oynatan ve oynayan kişilere toplamda 14 bin TL ceza kesti.


Manisa'nın Yunusemre ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kumarhaneye baskın düzenlendi. Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçeye bağlı Muradiye Mahallesinde bulunan bir lokantada kumar oynatıldığı ihbarını değerlendirerek iş yerine baskın düzenledi. Sabaha karşı 03.00 sıralarında düzenlenen baskında işletme sahibi ile birlikte 17 kişinin gruplar halinde masalara oturdukları ve masalarda okey oyunu ile iskambil kağıtları bulduğu tespit edildi. Ayrıca işletmenin arka bölümünde "kılıç" diye tabir edilen kumar oynatıldığı da tespit edildi. Baskında 14 kişiye "5326 Kabahatlar Kanunu" kapsamında toplam 14 bin TL idari para cezası uygulandı. - MANİSA

Yunusemre, Jandarma, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 02:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu
Kavga sırasında yanlışlıkla ablasını öldüren zanlı, sağlık kontrolüne giderken şarkı söyledi Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı Van'ın İran sınırına yakın bölgesinde 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 21:01:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Manisa'da jandarmadan lokanta görünümlü kumarhaneye baskın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]