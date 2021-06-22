Manisa'da jandarmanın denetiminde, 7 sürücünün ehliyetine el kondu - Son Dakika

Ayrıca denetimde jandarma ekiplerine zorluk çıkaran ve hakaretlerde bulunan sürücü A.C.D. gözaltına alındı. İşlemin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Muradiye Mahallesi'nde trafik kontrolü yapan Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri, durdurduğu sürücülerin belgelerini kontrol etti ve alkol denetimi yaptı.

Kendisinden habersiz tarlasına başkası ekim yapınca, tabela astı: Kim ekti, arayın yoksa süreceğim

Sulama kanalında boğulan Berat, son anlarında "Beni kurtarın" diye bağırmış!

CHP'li ilçe başkanının sözleri gündem oldu: Biz 6 okçuyuz, sizden en az 6 çocuk bekliyorum