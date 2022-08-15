Turgutlu Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Çampınar Mahallesi'ndeki Y.Ö.'nün, evinin bahçesinde kenevir yetiştirdiği bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, evin bahçesindeki aramada, boyları 100 ile 200 santim arasında değişen 27 kök Hint keneviri ele geçirdi. Ayrıca evin mutfak bölümünde, çekmece içinde 150 gram esrar bulundu. 3 kök numune alan ekipler, diğer 24 kök Hint kenevirini yakarak imha etti. Jandarma, Y.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Turgutlu, Jandarma, Kenevir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Evinin bahçesini kenevir tarlasına çevirmiş - Son Dakika

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