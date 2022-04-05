Manisa'da jandarmanın sürücü adaylarına "son dersi" sürüyor - Son Dakika

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, "Aday Sürücülere Son Ders Jandarma'dan" projesi kapsamında sürücü kurslarına giden ve ehliyet sınavına girmeye hazırlanan sürücü adaylarına eğitim vermeye devam ediyor.

Kentte faaliyet gösteren sürücü kurslarıyla işbirliği yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yunusemre'de bir sürücü kursundaki eğitim salonunda sürücü adaylarıyla bir araya geldi.

Sürücü adaylarına trafik denetimlerinde en sık karşılaştıkları ihlalleri ve bunların ortaya çıkardığı riskleri anlatan ekipler, sürüş öncesi ve sırasında dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili bilgileri paylaştı.

Ekipler, teorik eğitimin ardından sürücü adaylarının kullandığı otomobillere binerek uygulamalı eğitim de verdi.

Projenin başladığı 10 Şubat'tan bugüne kadar Manisa'da 27 sürücü kursunda toplam 612 aday sürücüye eğitim verildiği öğrenildi.