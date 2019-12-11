Manisa'da jeotermal kaynaklı teknolojik sera çalışmaları - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa'da jeotermal kaynaklı teknolojik sera çalışmaları - Son Dakika

Manisa'da jeotermal kaynaklı teknolojik sera çalışmaları

6 saat önce

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından kurulan SERA A.Ş.'nin seracılık yatırımının Manisa'da gerçekleştirilmesi için yapılan çalışmalarla ilgili Vali Ahmet Deniz başkanlığında toplantı yapıldı.

Manisa'da jeotermal kaynaklı teknolojik sera çalışmaları, System.String[]

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından kurulan SERA A.Ş.'nin seracılık yatırımının Manisa'da gerçekleştirilmesi için yapılan çalışmalarla ilgili Vali Ahmet Deniz başkanlığında toplantı yapıldı.


Valilik Brifing Salonunda düzenlenen toplantıya Vali Ahmet Deniz'in yanı sıra SERA A.Ş. Genel Müdürü Mahmut Candan, Ziraat Bankası Tarım Piyasaları İzleme ve Geliştirme Bölüm Başkanı Rehber Birkan, Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Kula Kaymakamı Kemal Duru, İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk ve ilgili birim temsilcileri katıldı. Toplantıda, tarım ve hayvancılık faaliyetleri yapmak amacıyla sermayesinin tamamı Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından taahhüt edilerek kurulan SERA A.Ş.'nin gerçekleştirileceği seracılık yatırımı için Manisa'da uygun olan alanlar ve sahip oldukları özellikler hakkında bir sunum yapıldı. Diğer illere göre yatırım ve işletme maliyetlerinin en düşük olduğu projelerin Manisa'ya ait olduğu bilgisi verilen toplantıda Alaşehir, Kula, Salihli ve Soma'daki yatırım yapılabilir sahalar ile ilgili teknik bilgiler de verildi. Genel Müdür Mahmut Candan toplantıda, Manisa'nın yatırım için çok uygun bir yer olduğunu, kendileri için en önemli unsurun Eylül ayında ilk fideyi yetiştirecek şekilde yatırımın tamamlanması olduğunu belirtti.


Jeotermal kaynaklı teknolojik sera faaliyetlerinin önemini vurgulayan ve seracılık yatırımının Manisa'da yapılması için gerekli desteği vereceklerini ifade eden Vali Deniz "Memleketin, dövize, istihdama ve üretime ihtiyacı var. Hep birlikte ve hızlı hareket ederek bu işi sahiplenip Eylül Ayında ilk fideyi yetiştireceğiz" dedi.


Jeotermal enerjinin yenilenebilir, sürdürülebilir, ucuz ve yerli bir enerji türü olduğunu, seralarda ki ısıtma maliyetlerini yarı yarıya varan oranlarda düşürdüğünü vurgulayan Vali Deniz, "Seracılıkta, topraksız tarım yöntemiyle Manisa'da tarıma uygun olmayan arazileri de tarıma ve dolayısıyla ekonomiye kazandırılabiliriz" dedi. - MANİSA

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 11:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Manisa'da çuvallara konmuş halde bulunan köpekler tedavi altına alındı
Son Dakika: HDP'li ilçe başkanı, İran'dan Türkiye'ye giren teröristi güvenli bölgeye götürürken yakalandı Şehit Esma Çevik'in acılı babası konuştu: Kardeşlerine, 'Ben şehit olacağım. Her ikiniz de askeri üniformalarımı giyeceksiniz' demiş Balıkesir'de 3,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu!

Son Dakika Haberleri
18:10 Şanlıurfa'da yakalanan 8 terörist tutuklandı - Son Dakika
18:10 Kazakistan, İnsani Gelişme Endeksinde 50. oldu - Son Dakika
18:09 Eski TBMM Başkanı Kahraman'a Uşak Üniversitesinden fahri doktora - Son Dakika
18:07 Şırnak Valisi Pehlivan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
18:05 ABD Ankara Büyükelçisi Satterfiald, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika
17:19 Son Dakika: HDP'li ilçe başkanı, İran'dan Türkiye'ye giren teröristi güvenli bölgeye götürürken yakalandı - Son Dakika
17:13 Şehit Esma Çevik'in acılı babası konuştu: Kardeşlerine, 'Ben şehit olacağım. Her ikiniz de askeri üniformalarımı giyeceksiniz' demiş - Son Dakika
16:54 Balıkesir'de 3,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu! - Son Dakika
16:46 Jeoloji profesöründen çok kritik deprem uyarısı: 7.2'ye hazır olunmalı - Son Dakika
16:44 İş insanı Ali Ağaoğlu'na "hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istendi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 18:11:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Manisa'da jeotermal kaynaklı teknolojik sera çalışmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]