Manisa'da "Jeotermal Santral" Protestosu

Manisa'nın Salihli ilçesinde özel şirket tarafından kurulması planlanan jeotermal santrale karşı çıkan grup, çadır kurarak eylem yaptı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde özel şirket tarafından kurulması planlanan jeotermal santrale karşı çıkan grup, çadır kurarak eylem yaptı.



Hacıbektaşlı Mahallesi'ndeki santralin kurulması planlanan bölgede bir araya gelen grup, inşaat çalışmalarının durdurulmasını talep etti.



Pankart açarak slogan atan grup adına açıklama yapan Eşe Kozak, jeotermal santrallerin doğanın dengesini bozduğunu, sağlıklı yaşamı engellediğini öne sürdü.



Aydın, Denizli ve Manisa'da daha önce de jeotermal santrallere karşı eylemler düzenlendiğini belirten Kozak, "Şimdi sıra bizim topraklarımıza geldi. Şimdiden gözlerimizin önünde doğanın nasıl tahrip edildiğini gördük." diye konuştu.



Santralin bölgede toprağı verimsizleştireceğini ileri süren Kozak, santral inşaatı durana kadar bölgede kurdukları çadırı kaldırmayacaklarını söyledi.

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