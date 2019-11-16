Manisa'da judoculara spor malzemeleri dağıtıldı

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Judo Eğitim Merkezi sporcularına spor malzemesi dağıtıldı.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, yeni sezonda ulusal ve uluslararası başarıları hedefleyen judocuların antrenmanını ziyaret ederek, sporculara spor malzemelerini takdim etti. Yener Kahyalar Judo Salonunda yapılan malzeme dağıtım töreninde antrenör Fatih Akcan'dan çalışmalarla ilgili bilgi alan Öztürk, genç judoculara yeni dönemde yapılacak şampiyonalarda başarılar diledi. Judo Eğitim Merkezinin örnek başarılara imza attığını belirten İl Müdürü Öztürk, "İlimizde judoya büyük ilgi var. Yıllardan beri gelen kültürle Türkiye'ye örnek il olduk. Judocularımız katıldıkları her organizasyondan madalyalarla döndü. Birçok sporcumuz, uluslararası alanda ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırıp, İstiklal Marşımızı dünyaya dinletti. Onlarla gurur duyuyoruz. İnanıyorum ki daha büyük başarılar elde edecekler ve Olimpiyatlarda yarışacaklar. Kurum olarak her zaman gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Hem tesis yönünden hem de başarı yönünden çıtayı daha yükseğe taşımayı amaçlıyoruz" dedi.



İl Müdürü Öztürk, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Manisa Valiliğinin sporculara başarılı olmaları için maddi manevi tüm destekleri verdiğini de sözlerine ekledi.



Gençlik ve Spor l Müdürü Yunus Öztürk aynı zamanda istişare toplantısında antrenörlerle bir araya geldi. Çok Amaçlı Spor Salonu toplantı salonunda gerçekleştirilen programda Öztürk, yapılacak olan faaliyetler ve projeler hakkında antrenörlerden bilgiler aldı. Antrenörlere başarılar dileyen Öztürk, "Spor Şehri Manisa" hedefi doğrultusunda el birliği çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.



Toplantıda Destek Hizmetler Birimi Şube Müdürü Mustafa Ersuz ve Okul Sporları Birimi Şube Müdürü Mustafa Buldu da hazır bulundu. - MANİSA