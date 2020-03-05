Manisa'da 'KAAN Projesi' başladı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı tarafından özel güvenlik görevlilerinin genel kolluk ile etkili iletişim kurmasıyla suçun önlenmesine yönelik hazırlanan "Genel Kolluk Özel Güvenlik İş Birliği ve Entegrasyon Projesi (KAAN)" Manisa'da faaliyete geçti.



İçişleri Bakanlığı tarafından özel güvenlik görevlilerinin genel kolluk ile etkili iletişim, etkin iş birliği ve birlikte çalışması ile olay meydana gelmeden suçu önlemek, meydana gelen olayları en seri şekilde genel kolluğa bildirmek, devam eden olaylara gerekli müdahaleyi yapmak, olay yeri ve delillerini muhafaza ederek genel kolluğa teslim etmek üzere hazırlanan "KAAN Projesi" Manisa'da hayata geçirildi. Türkiye genelinde 5 büyükşehirde uygulamaya geçilen proje Manisa'nın Yunusemre, Şehzadeler, Akhisar, Salihli ve Turgutlu ilçelerinde faaliyete başlayacak.



Proje kapsamına dahil edilecek yerler belirlenip, bu yerlerin yetkililerine proje tanıtımı yapılıp, görüş ve önerileri alındı. Ayrıca Polis Başmüfettişleri 1. Sınıf Emniyet Müdürü Hüseyin Demirel ve 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ümit Ayhan'ın sunumlarıyla Manisa İl Emniyet Müdürlüğü konferans salonunda, projede görev alacak olan özel güvenlik ile genel kolluk personeline eğitimler verilmeye başlandı.



Projeyle ilgili Manisa İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Proje Eğitimleri Manisa İl Emniyet Müdür Yardımcısı Başkanlığında Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü, Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü, Yunusemre, Şehzadeler, Akhisar, Salihli ve Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlükleri Personellerinin ve projede görev alacak tüm kurum ve özel şirketlerin özel güvenlik amir ve müdürleri ile güvenlik personelinin katılımıyla yapılmaktadır. 'KAAN Projesi' ile kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette görev yapan özel güvenlik görevlilerinin görev yaptıkları yerlerde amacına uygun, etkin, verimli, sürdürülebilir, ölçülebilir ve denetlenebilir güvenlik hizmeti sunmasını sağlamak, bunu yaparken de genel kollukla kanunun emrettiği şekilde iş birliği ve entegrasyon içinde kalarak hizmet ve güvenlik standartlarının yükseltilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla ortak iletişim grupları kurulması ve suçla daha etkili mücadele yapılması hedeflenmiştir" - MANİSA