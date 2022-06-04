Manisa'da kablo hırsızı suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Manisa'da kablo hırsızı suçüstü yakalandı

04.06.2022 16:04
Manisa'da kablo hırsızı suçüstü yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde, enerji kablosunu çalan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde, enerji kablosunu çalan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Çaltılı Mahallesi'nde devriye gezen İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Sart Karakol Komutanlığı ekipleri, enerji nakil kablosunu elinde bulunan suç aleti kerpeten ile kestiği esnada şüpheli R.G.'yi (26) suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - MANİSA

Manisa'da kablo hırsızı suçüstü yakalandı
Manisa'da kablo hırsızı suçüstü yakalandı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Jandarma, Salihli, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da kablo hırsızı suçüstü yakalandı - Son Dakika

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