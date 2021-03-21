Manisa'da kablo hırsızı yakalandı - Son Dakika

Manisa'da kablo hırsızı yakalandı

Manisa'nın Kula İlçesinde kablo hırsızlığı yaptığı tespit edilen kişi yakalandı.

Manisa'nın Kula İlçesinde kablo hırsızlığı yaptığı tespit edilen kişi yakalandı. Kula İlçe Jandarma Komutanlığı ekibi şüphelendikleri park halindeki otomobili inceledi. Araç sahibinin ilçede ikamet etmediğini tespit eden güvenlik güçleri, çevrede yaptıkları aramada S.Ü'yü demir kesme makası ve yaklaşık 300 metre telefon kablosuyla yakaladı. Gözaltına alınan S.Ü, Kula İlçe Jandarma Karakolu'ndaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. S.Ü'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için idari para cezası uygulandı.

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