Manisa'da kablo hırsızları yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa'da kablo hırsızları yakalandı - Son Dakika

Manisa'da kablo hırsızları yakalandı

7 saat önce

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kablo hırsızlığı yaptığı belirtilen 3 kişi yakalandı.

Manisa'da kablo hırsızları yakalandı, System.String[]

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kablo hırsızlığı yaptığı belirtilen 3 kişi yakalandı.


Çamlıbel Mahallesi'nde haberleşme kablolarının kesildiği ihbarını alan Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede yaptıkları araştırmada 500 metre uzunluğundaki kablonun kesilerek rulo halinde bırakıldığını tespit etti.

Otomobille kaçmaya çalışan M.K. (39), E.K. (32) ve A.T. (43) gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada, 4 kablo kesme makası ele geçirdi.

Öte yandan, şüphelilerin ifadelerinde, 28 Ocak'ta Salihli'nin Gökeyüp Mahallesi'ndeki haberleşme kablolarının çalınması olayının faili olduklarını da itiraf ettikleri belirtildi.

Şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Çamlıbel, Alaşehir, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AK Parti'nin önerisine MHP'li Başkan'dan sert yanıt: Bana kanunsuz iş yaptıramazsınız
Gaziantepli iş insanı otelini sokakta kalan evsizlere açtı Kar kütlelerinin altında kalmaktan son anda kurtuldular Son Dakika: Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkan Yardımcısı tutuklandı

Son Dakika Haberleri
17:46 Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor
17:41 İhanetle başa çıkmak mümkün mü? Pamela Anderson'dan öneri geldi
16:46 Sophie Turner hamile mi?
15:48 Prens Harry'nin Kraliyet Deniz Piyadeleri Generali görevine halası Prenses Anne getirildi
15:41 Caroline Yılmaz ve Serdar Ortaç'ın 14 Şubat buluşması!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 18:35:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Manisa'da kablo hırsızları yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]