Son Dakika Haberleri: Manisa'da Kablo Hırsızlarına Tutuklama

Manisa'da Kablo Hırsızlarına Tutuklama

1 saat önce

Manisa ve Balıkesir'de, Türk Telekom'a ait haberleşme ve nakil kablosu çalıp satmaya çalıştıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı.

Manisa'da Kablo Hırsızlarına Tutuklama, System.String[]
Manisa ve Balıkesir'de, Türk Telekom'a ait haberleşme ve nakil kablosu çalıp satmaya çalıştıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı.

Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Muradiye Mahallesi'nde boş bir arazide kablo yakıldığı bilgisi üzerine bölgeye gittiğinde Türk Telekom'a ait 300 metrelik haberleşme ve nakil kablosu buldu.

Soruşturma başlatan jandarma, kabloların Balıkesir'in Sındırgı ilçesinden çalındığını tespit etti.

Kiraladıkları araçla Sındırgı'ya giden 4 şüphelinin kimliğini tespit eden ekipler, C.T. (62) ve D.D.'yi (39) gözaltına aldı.

Zanlıların sorgularında, suçlarını itiraf ettiği, ayrıca Manisa'nın Akhisar ve Balıkesir'in İvrindi ilçelerinde de haberleşme ve nakil kablosu çaldıklarını söyledikleri öğrenildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 06:40 Kaynak: AA

Balıkesir, Türk Telekom, Manisa, Güncel
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