Manisa'da Kablo Hırsızlarına Tutuklama

Manisa
ve Balıkesir
'de, Türk Telekom
'a ait haberleşme ve nakil kablosu çalıp satmaya çalıştıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı. Yunusemre
İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Muradiye Mahallesi
'nde boş bir arazide kablo yakıldığı bilgisi üzerine bölgeye gittiğinde Türk Telekom'a ait 300 metrelik haberleşme ve nakil kablosu buldu.
Soruşturma başlatan jandarma, kabloların Balıkesir'in Sındırgı
ilçesinden çalındığını tespit etti.
Kiraladıkları araçla Sındırgı'ya giden 4 şüphelinin kimliğini tespit eden ekipler, C.T. (62) ve D.D.'yi (39) gözaltına aldı.
Zanlıların sorgularında, suçlarını itiraf ettiği, ayrıca Manisa'nın Akhisar
ve Balıkesir'in İvrindi
ilçelerinde de haberleşme ve nakil kablosu çaldıklarını söyledikleri öğrenildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.