Manisa'da kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa'da kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

24.04.2022 22:22
Manisa'da kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Evranos Mahallesi'nde internet kablolarının çalınması üzerine Muradiye Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Bu kapsamda güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olayın S.Y, U.Y, ve E.Ş (19) tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti.

Adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ş, tutuklanırken diğer iki kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500
Yunusemre'de 23 Nisan Futbol Turnuvası düzenlendi Yunusemre'de 23 Nisan Futbol Turnuvası düzenlendi Manisa'da kuzenini av tüfeğiyle öldüren şüpheli tutuklandı Manisa'da kuzenini av tüfeğiyle öldüren şüpheli tutuklandı

Yunusemre, Jandarma, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manisa'da kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
22:05 Bodrum'da havalar ısındı, sahiller yerli ve yabancı turistlerle doldu
22:04 Altı liderin üçüncü buluşmasından ilk fotoğraflar paylaşıldı! İki detay dikkatlerden kaçmadı
22:03 Bakan Dönmez'den Kılıçdaroğlu'yla ilgili ilginç iddia: Yapılan incelemeler sonucu o gün evin elektriği varmış
22:02 Taraftar sahada görünce kıyameti kopardı! Cüneyt Çakır'ı duygulandıran anlar!
21:12 Liverpool engel tanımıyor! Yenilmezlik serisi 14 maça yükseldi
21:10 Fransa'da Emmanuel Macron oyların yüzde 57,60'ını alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçildi
20:47 Ekrem İmamoğlu "Lale Bayramı" etkinliğinde konuştu: İnsanlar mülteci olup vatanlarından göç etmek zorunda kalmasın
20:32 Sedat Peker sessizliğini bozdu! İşte uzun süre sonra yaptığı paylaşımlar
20:31 6'lı masa 3. kez bir araya geldi! Gözler görüşmeden çıkacak sonuçta
20:29 İzmir'de ilk gol geldi! Genç yıldız soluyla müthiş bitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2022 22:30:21. #1.11#
SON DAKİKA: Manisa'da kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement