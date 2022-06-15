Alınan bilgiye göre, Çimentepe Mahallesi'ndeki bir soğuk hava deposu bahçesinde kabloları dışarıya çıkaran A.C, jandarma ekiplerini görünce yaya olarak kaçtı.

Manisa 'nın Sargıöl ilçesinde bir soğuk hava deposundan kablo ve rezistans çalmak için girişimde bulunduğu tespit edilen şüpheli, yakalandı.

Kaynak: AA

Jandarma, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Manisa'da kablo hırsızlığı şüphelisi yakalandı - Son Dakika

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