Kablo hırsızlığı yaptığı öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kablo hırsızlığı yaptığı öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı

14.06.2022 14:06

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir iş yerinin deposundan bakır kablo çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir iş yerinin deposundan bakır kablo çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Muradiye Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipler, Muradiye Mahallesi'ndeki bir iş yerinin deposundan 150 kilogram bakır kablo çalınması üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin S.A (33) ve H.A (19) olduğunu belirledi.

Şüpheliler, düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. İşlemin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.???????

Kablo hırsızlığı yaptığı öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı
Kablo hırsızlığı yaptığı öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı
Kablo hırsızlığı yaptığı öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kablo hırsızlığı yaptığı öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kablo hırsızlığı yaptığı öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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