Manisa'da kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Manisa'da kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı

27.04.2022 15:04
Manisa'da kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde iletişim kablolarını çaldıkları belirlenen 3 şüpheli tutuklandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde iletişim kablolarını çaldıkları belirlenen 3 şüpheli tutuklandı.

Muradiye Mahallesi yakınlarından geçen iletişim kablolarının çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlatan Muradiye Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, 5 şüpheliyi tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheliler, karakoldaki işlemin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden E.Ş. (19), M.A. (28) ve M.Ö. (21) sulh ceza hakimliğince tutuklandı. İki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Yunusemre, Jandarma, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manisa'da kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı - Son Dakika


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