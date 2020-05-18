Manisa'da kaçak avlanan 4 kişiye para cezası - Son Dakika

Ekiplerin çalışmasıyla av tüfeği ve diğer av malzemeleriyle yakalanan 4 kişiye, kaçak avlandıkları gerekçesiyle para cezası kesti. Av tüfeklerine el kondu.

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