Manisa'da kaçak avlanan 4 kişiye para cezası - Son Dakika

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri ve kaçak avlandıkları belirlenen 4 kişiye para cezası verildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Çakalazmağı mevkisinde kaçak avcılık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekiplerin çalışmasıyla av tüfeği ve diğer av malzemeleriyle yakalanan 4 kişiye, kaçak avlandıkları gerekçesiyle para cezası kesti. Av tüfeklerine el kondu.
Jandarma ekipleri de 4 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası uyguladı.