Manisa'da kaçak definecilere drone ile suçüstü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da kaçak definecilere drone ile suçüstü - Son Dakika

Manisa'da kaçak definecilere drone ile suçüstü

6 saat önce

Manisa'nın Salihli ilçesinde iş makinesiyle kaçak kazı yapan 3 kişiyi drone suçüstü yakaladı.

Manisa'da kaçak definecilere drone ile suçüstü, System.String[]

Manisa'nın Salihli ilçesinde iş makinesiyle kaçak kazı yapan 3 kişiyi drone suçüstü yakaladı.


Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Süleymaniye Mahallesi Çiftlik mevkisindeki zeytinlik alanda iş makinesi ile kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeyi drone ile tarayan JASAT ekipleri, iş makinesi ile kaçak kazı yapanların yerini tespit edip, Poyrazdamları Karakol Komutanlığı ile birlikte operasyon düzenledi. Operasyonda M.Y.(46), M.A.(62) ve B.Ü.'yü (60) zeytinlik alanda iş makinesiyle kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.


Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. - MANİSA

Salihli, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 01:20 Kaynak: İHA
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