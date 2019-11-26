Son Dakika Haberleri: Manisa'da kaçak göçmenlere operasyon 37 kaçak yakalandı
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Manisa'da kaçak göçmenlere operasyon 37 kaçak yakalandı

6 saat önce

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından insan kaçakçılığı operasyonunda 37 kaçak göçmen yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Manisa'da kaçak göçmenlere operasyon 37 kaçak yakalandı, System.String[]

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından insan kaçakçılığı operasyonunda 37 kaçak göçmen yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.


Manisa İl Jandarma Komutanlığı otoyol trafik ekiplerince insan kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Orhangazi- İzmir otoyolunun Akhisar gişeleri yakınında yaptığı denetimde, şüphe üzerine damacana su taşımada kullanılan kapalı kasa minibüsü durduran ekipler yaptıkları aramada araç içerisinde 37 kaçak göçmenin bulunduğunu tespit etti.


Kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken araç sürücüsüne 5 bin lira idari para cezası kesildi. - MANİSA

Manisa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 10:58 Kaynak: İHA
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