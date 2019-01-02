Manisa'da Kaçak İçki Can Aldı
1 saat önce
Manisa'nın Salihli ilçesinde kaçak içki içtiği iddia edilen kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Manisa
'nın Salihli
ilçesinde kaçak içki içtiği iddia edilen kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, yılbaşı akşamı sokakta kaçak içki içtiği iddia edilen Engin Sönmez (48) fenalaşarak yere yığıldı. Sönmez'i gören çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri yere yığılan Sönmez'i Salihli Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada tedaviye alınan Sönmez, yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.
Engin Sönmez'in cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu
'na gönderildi. Polis
olayla ilgili soruşturma başlattı. - MANİSA
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:22 Kaynak: İHA
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