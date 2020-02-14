Manisa'da kaçak içki operasyonu - Son Dakika
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Manisa'da kaçak içki operasyonu

6 saat önce

İzmir'de bir fabrikadan Ankara'ya teslim edilmek üzere tıra yüklenen 18 palet 450 bin TL'lik alkollü içkinin Manisa'nın Kula'da ilçesinde kaçak yollardan başka bir tıra yüklendiği ihbarını alan emniyet ekipleri tıra operasyon düzenledi.

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İzmir'de bir fabrikadan Ankara'ya teslim edilmek üzere tıra yüklenen 18 palet 450 bin TL'lik alkollü içkinin Manisa'nın Kula'da ilçesinde kaçak yollardan başka bir tıra yüklendiği ihbarını alan emniyet ekipleri tıra operasyon düzenledi.


Edinilen bilgiye göre, 7 Şubat 2020 günü nakliye firması yetkililerince yapılan bir müracaatı değerlendiren Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Kula Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla soruşturma başlattı. Geniş çaplı yürütülen soruşturma kapsamında, ekipler 5 Şubat 2020 günü İzmir'deki bir bira fabrikasından Ankara'daki bir bayiye teslim edilmek üzere O.Ö. (49) idaresindeki 35 HC 9289 plakalı tıra yüklenen 46 bin 656 adet alkollü içkiyi Kula'da Seyit Ali Mahallesi Çayır mevkisinde başka bir tıra yüklendiğini tespit etti. Daha sonra farklı bir tıra yüklenen alkollü içkilerin Salihli ilçesinin Dombaylı Mahallesi'ne götürüldüğünü tespit eden ekipler, içkileri Dombaylı'ya götüren İ.A.'yı (39) yakaladı. Nakliye firma yetkililerin başvurusu sonucu yürütülen soruşturma kapsamında Ankara'ya gitmek için yola çıkarılan yaklaşık piyasa değeri 450 bin TL olan 46 bin 656 adet alkollü içkinin bulunduğu 18 palete de el konuldu.


Öte yandan, İzmir'den yüklediği biraları Ankara'ya götürmek yerine Kula'da indiren O.Ö., Afyon'un Sinanpaşa ilçesinde boş tırla birlikte yakalanırken, olayın şüphelileri A.B., B.U., İ.A., F.Ö. ve H.A. Kula İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan sorgularının ardından serbest bırakıldı.


İzmir'den yüklenen 45 bin 656 adet bira eksiksiz olarak bulunurken, İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince nakliye firması yetkililerine teslim edildi.


Alınan bilgilere göre, konu ile ilgili detaylı soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - MANİSA

Ankara, Manisa, İzmir, Kula, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 04:52 Kaynak: İHA
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