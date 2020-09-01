Manisa'da kaçak içki operasyonu - Son Dakika

Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonda 32 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kaçak içki temin eden, imalatını ve satışı yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında bir iş yerinde yapılan aramada 32 şişe kaçak içki bulundu.

İş yeri sahibi hakkında 5607 sayılı Kanuna muhalefetten işlem yapıldı.