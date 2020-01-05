Manisa'da kaçak içki operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa'da kaçak içki operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Manisa'da kaçak içki operasyonunda 2 kişi yakalandı

6 saat önce

Manisa'da bir otomobilde 84 şişe kaçak içki ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Manisa'da kaçak içki operasyonunda 2 kişi yakalandı, System.String[]

Manisa'da bir otomobilde 84 şişe kaçak içki ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yaptıkları istihbari çalışma sonucu İzmir'den Manisa'ya kaçak içki getirileceği bilgisine ulaştı.


Ekipler, takibe aldıkları 35 HB 3637 plakalı otomobili Manisa girişinde durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, üzerinde sahte bandrol bulunan 84 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Otomobilde bulunan K.M. ve F.D. gözaltına alındı. Operasyonda otomobile de el kondu.

Manisa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 11:12 Kaynak: AA
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