Manisa'da kaçak kazı operasyonu - Son Dakika

Kula İlçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi drone destekli operasyon ile yakalandı.
Kula İlçe Jandarma Komutanlığı, Ayvatlar Mahallesi Çıngırak Vadisi mevkisinde ekskavatör ile kaçak kazı yapıldığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Jandarma tarafında yapılan operasyonda şüpheliler E.A (24), A.G (62), K.Ş (47) ve K.Y (60) gözaltına alındı.
Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda ifadeleri alınan şüphelilerden üçü serbest bırakıldı. Hakkında arama kararı bulunan K.Y'nin mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.
Şüphelilerden E.A, K.Ş ve K.Y hakkında Hıfzısıhha Kurulu Kararları doğrultusunda maske takmamaları nedeniyle de tutanak tutulduğu belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 13:07 - Kaynak: AA
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