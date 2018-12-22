Manisa'da Kaçak Kazı Operasyonu : 9 Gözaltı

Manisa'nın Demirci ilçesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından koruma altında olan Sidas Antik Kenti'nde kaçak kazı yaptıkları öne sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından koruma altında olan Sidas Antik Kenti'nde kaçak kazı yaptıkları öne sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler 6 ay süren istihbarat çalışmaları sonucu antik kentte izinsiz kazı yapıldığı iddiasıyla bölgeye operasyon düzenledi.



Operasyonda, Sidas Antik Kenti'nde kazı yaptığı öne sürülen ve aralarında emekli bir yarbayın da bulunduğu 9 kişi suçüstü yakalandı. Kaçak kazıda kullanıldığı belirlenen aletlerine ise el konuldu.



Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.



Durumu Manisa Müze Müdürlüğü yetkililerine bildiren ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede 2 metre derinliğindeki çukurda tavus kuşu figürlü tarihi bir mozaik olduğu tespit edildi.



Jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

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