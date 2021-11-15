Manisa'da kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

Manisa'da kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

Manisa'nın Demirci ilçesinde kaçak kazı yapan 2 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde kaçak kazı yapan 2 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Demirci ilçesine bağlı Çataloluk Mahallesi Gökkaya mevkiinde 2 şahsın kaçak kazı yapacağı istihbaratını alan jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen devriye sırasında R.K. (45) ve A.K. (45) isimli şahısların izinsiz kazı yaptıkları tespit edildi. Yakalanan şahıslarla birlikte kazıda kullanılan 3 adet manila demiri, 2 adet murç, 1 adet balyoz, 1 adet çekiç, 1 adet kazma, 1 adet kriko, 1 adet kerpeten ele geçirildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - MANİSA

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