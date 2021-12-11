Manisa'da kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Kazı yerindeki dedektör ve tarihi eser olabileceği değerlendirilen 12 objeye el konuldu.

Bölgeye giden ekipler, M.K. (35) ve K.G'yi (30) gözaltına aldı.

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