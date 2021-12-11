Manisa'da kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde kaçak kazı yapan 2 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Koyuncu Mahallesi Gevenasar Tepe mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bölgeye giden ekipler, M.K. (35) ve K.G'yi (30) gözaltına aldı.
Şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Kazı yerindeki dedektör ve tarihi eser olabileceği değerlendirilen 12 objeye el konuldu.
Kaynak: AA
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