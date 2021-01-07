Manisa'da kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

Manisa'da kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı. Halitpaşa Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Develi Mahallesi Boyayarı mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Belirtilen adrese operasyon düzenleyen jandarma, O.Y. (36), B.E. (51) ve İ.G'yi (50) suçüstü yakaladı. 3 jeneratör ve 2 kazmaya da el konuldu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar serbest bırakıldı.

Son Dakika

ABD Kongresi'nin işgali sırasında öldürülen kadının eski asker olduğu ortaya çıktı

ABD'yi kaosa sürükleyen Trump'a büyük şok! Cumhuriyetçi ve Demokrat aynı talepte birleşti

Son Dakika: Kongre baskınının ardından Facebook ve Instagram, Trump'ın hesaplarını 20 Ocak'a kadar dondurdu

Tesla ve SpaceX'in patronu Elon Musk, dünyanın en zengini oldu

Bisikletten düşen çocuğa çarptığı sanılan kadın sürücü, görgü tanıkları sayesinde aklandı

Kadıköy'de bir gol daha! Alanyaspor, farkı yeniden 1'e indirdi

Fransız Engie Türkiye'deki 4 şirketini sattı

Bilim insanları tespit etti: Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil