Manisa'da kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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Manisa'da kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı

6 saat önce

Manisa'nın Salihli ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.

Manisa'da kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı, System.String[]

Manisa'nın Salihli ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mersindere Mahallesi Kale mevkisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.


Operasyonda T.G. (26), İ.A. (24) ve D.N (28) suçüstü yakalanırken kazı yaparken kullandıkları malzemelere el kondu.

Kaçak kazı yapılan alanda bulunan lahit, Manisa Müzesi Müdürlüğü yetkililerince toprak altından çıkarıldı. Lahit, Manisa Müzesi'ne götürüldü.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerin ardından savcılıkça ile serbest bırakıldı.

Salihli, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 01:30 Kaynak: AA
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