Manisa'da kaçak kazı yapan 3 kişiyi jandarma suçüstü yakaladı - Son Dakika

Alınan bilgiye, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Sart Karakol Komutanlığı ekipleri, Şirinyer Mahallesi Bal Ormanı mevkisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bölgeye operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, AA. (60), M.T. (40) ve M.K.'yi (46) suçüstü yakalarken, kazı yaparken kullandıkları 2 adet dedektör, 7 adet kazıcı alet ile 2 adet bronz paraya el konuldu.

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