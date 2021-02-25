Manisa'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika

Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Operasyonda, kaçak kazı sırasında kullanılan 1 jeneratör, 50 metre uzunluğunda elektrik kablosu, kazma ve kürek ele geçirildi.

Alanda yapılan incelemede, şüphelilerin 2 metre genişliğinde 43 metre derinliğinde çukur kazdıkları tespit edildi.

Kazı yapılan bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, M.N.K. (45), M.K. (58) ve S.V'yi (48) suçüstü yakaladı.

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