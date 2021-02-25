Manisa'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde, kaçak kazı yapan 3 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Derici Mahallesi'ndeki ormanlık alanda kaçak kazı yapıldığına yönelik istihbarat üzerine harekete geçti.
Kazı yapılan bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, M.N.K. (45), M.K. (58) ve S.V'yi (48) suçüstü yakaladı.
Alanda yapılan incelemede, şüphelilerin 2 metre genişliğinde 43 metre derinliğinde çukur kazdıkları tespit edildi.
Operasyonda, kaçak kazı sırasında kullanılan 1 jeneratör, 50 metre uzunluğunda elektrik kablosu, kazma ve kürek ele geçirildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
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