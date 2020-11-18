Manisa'da kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı - Son Dakika

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kaçak kazı yaptıkları belirlenen 4 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Küçüksümbüller Mahallesi'nde alan tarama cihazı ile izinsiz kazı yapılacağı yönünde bilgi aldı.

İstihbarat üzerine bölgeye operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, M.E, H.K, H.Ö. ile M.E'yi yakaladı.

Ekipler tarafından olay yerinde yapılan incelemede, şüphelilerin define aramak için 12 metre genişliğinde çukur açtıkları tespit edildi.

Ayrıca, kaçak kazıda kullanılan alan tarama başlıkları, kazma, halat, kürek, balyoz gibi çok sayıda araç ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri savcılık tarafından serbest bırakıldı.