Manisa'da kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı - Son Dakika

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde kaçak kazı yaptıkları belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.



İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yağmurlu Mahallesindeki zeytinlik alanda kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine düzenlediği operasyonda Y.A.(39), İ.Ç.(39 ), Ş.G.(44), Ş.Ç.(37) ve C.S.'yi (51) suçüstü yakaladı.

Yapılan aramada herhangi bir tarihi esere rastlanmazken 1 tabanca, 5 mermi, 3 dedektör, 1 kazma ve 2 kürek ele geçirildi.



Zanlılar, "Kültür ve Tabiat Varlıklarına Muhalefet" suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı.