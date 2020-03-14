Manisa'da kaçak kazı yapanlara drone'la suçüstü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa'da kaçak kazı yapanlara drone'la suçüstü - Son Dakika

Manisa'da kaçak kazı yapanlara drone'la suçüstü

13 dakika önce

MANİSA'nın Salihli ilçesinde iş makinesiyle kaçak kazı yaptıkları drone'la tespit edilen 3 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Manisa'da kaçak kazı yapanlara drone'la suçüstü, System.String[]

MANİSA'nın Salihli ilçesinde iş makinesiyle kaçak kazı yaptıkları drone'la tespit edilen 3 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), dün Süleymaniye Mahallesi Çiftlik mevkiindeki zeytinlik alanda iş makinesi ile kaçak kazı yapıldığı bilgisini aldı. Bölgeyi drone'la tarayan ekipler, iş makinesiyle kaçak kazı yapanların yerini belirledi. Poyrazdamları Karakol Komutanlığı ile ortak yapılan operasyonda M.Y.(46), M.A.(62) ve B.Ü. (60) zeytinlik alanda iş makinesiyle kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 3 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.


Jandarma, Salihli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 01:39 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu
Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle can kaybı 611'e yükseldi Son dakika: Yunanistan'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ikinci can kaybı yaşandı Kanadalı bilim insanları, koronavirüsün kopyalarını geliştirerek aşı yapımına bir adım daha yaklaştı

Son Dakika Haberleri
13:53 HDP önündeki eylemde 194'üncü gün; aile sayısı 127 oldu
13:52 Hakkari'de ekmek zamlandı
13:52 Adıyaman'da ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi
13:52 Elazığ ADEM'de koronavirüs eğitimi
13:51 Üniversiteli Gülistan'ı arama çalışmalarında 70'inci gün

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 13:53:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Manisa'da kaçak kazı yapanlara drone'la suçüstü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]