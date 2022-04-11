Manisa'da kaçak kazıya suçüstü - Son Dakika
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Manisa'da kaçak kazıya suçüstü

11.04.2022 11:55
Manisa'da kaçak kazıya suçüstü

Manisa'nın Salihli ilçesinde kaçak kazı yapan 7 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde kaçak kazı yapan 7 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çelikli Mahallesi'ne bağlı Karakeçili mevkiinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye operasyon düzenledi. Operasyonda kaçak kazı yaptığı belirlenen A.K. (45), K.A. (49), S.A. (40), S.İ. (55), A.Ö. (55), H.B. (51) ve H.G.(32)'yi suçüstü yakaladı.

Operasyonla birlikte kaçak kazıda çapa, kürek, balyoz, 8 metre uzunluğunda ip ve halat, 6 adet el lambası, 1 adet dürbün, 1 adet baret ele geçirildi.

Kaçak kazı yapılan yerde 1 adet Mezolitik döneme ait olduğu değerlendirilen ayak figürü ve 1 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen taş parçası ele geçirildi. 7 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - MANİSA

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Kaçak Kazı, Jandarma, Salihli, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da kaçak kazıya suçüstü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'da kaçak kazıya suçüstü - Son Dakika
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